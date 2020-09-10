1100 пар поженились в Тульской области за август месяц Фото: Алексей ФОКИН

За предыдущий месяц в Тульской области поженились 1100 пар. Комитет ЗАГС зарегистрировал именно такое количество браков. Однако, есть и те, кто не смог сохранить брак. Таких пар за август месяц оказалось 500.

Так, по «брачующейся» статистике, самым молодым женихом оказался 16-летний молодой человек, самым взрослым - 76-летний мужчина. Также, самой молодой невестой стала 16-летняя девушка, а самой мудрой — 74-летняя женщина.

Помимо этого, комитет зарегистрировал рождение 440 девочек и 481 мальчиков. Самыми популярными именами у новорожденных стали: Александр и Алиса, а самыми редкими – Аглая и Лука.