10 сентября в Туле будет облачно, дождливо и тепло Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 10 сентября, в Туле ожидается переменная облачность и дождливая погода, а температура воздуха станет на пару градусов выше, чем в предыдущие несколько дней.

Днем столбик термометра покажет отметку в +17...+20 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, сильный — порывы 13 м/с. Атмосферное давление немного ниже нормы — 739 мм рт. ст.

К вечеру в Туле похолодает до +14 градусов. Также, в вечернее время ожидаются осадки в виде дождя.