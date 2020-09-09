В Туле три швейных предприятия нарушали трудовые права работников

В деревне Варфаломеево ООО «Викотех», «Швейное предприятие «Упа», «Швейное предприятие «Заря» нарушали трудовые права работников. К таким выводам пришла прокуратура Ленинского района в результате проверки.

Предприятия не провели специальную оценку условий труда рабочих мест и, как следствие, не определили класс опасности, не решили вопросы со средствами защиты, доплатами за вредность, иными гарантиями.

После вмешательства ведомства в каждой из организаций была проведена спецоценка условий труда всех рабочих мест. Руководители предприятий оштрафованы на суммы от 7 до 9 тысяч рублей.