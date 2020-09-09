На проспекте Ленина в Туле прочистили ливневку

В Туле прочищают ливневую канализацию. 9 сентября работы велись на проспекте Ленина.
Коммунальщики уже промыли 1 720 метров инженерных коммуникаций на Красноармейском проспекте, улицах Металлистов, Галкина и М. Жукова.
На улицах Максимовского, Демонстрации, Оружейной, на пересечении Тульского Рабочего Полка. Белкина и в Ряжском переулке колодцы очистили от ила и грязи.
До конца года городские власти планируют восстановить работоспособность ливневой канализации еще на 22 объектах улично-дорожной сети.