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В Туле задержали нелегального таксиста-мигранта

Автомобиль арестован и помещен на спецстоянку
Мария ВЛАСОВАМария ВЛАСОВА
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Фото: УМВД России по Тульской области

Фото: УМВД России по Тульской области

В Туле задержали нелегального таксиста-мигранта. По предварительным данным, мужчина на автомобиле «Киа Рио» осуществлял поездки без лицензии. Причем на этом нарушении его уже ловили.

Кроме того, водитель-иностранец нарушал требования по осуществлению трудовой деятельности.

В результате сотрудники ГИБДД составили на мужчину административный протокол по статье "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии". Автомобиль арестован и помещен на специализированную стоянку.

ЧП