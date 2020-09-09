Фото: УМВД России по Тульской области

В Туле задержали нелегального таксиста-мигранта. По предварительным данным, мужчина на автомобиле «Киа Рио» осуществлял поездки без лицензии. Причем на этом нарушении его уже ловили.

Кроме того, водитель-иностранец нарушал требования по осуществлению трудовой деятельности.

В результате сотрудники ГИБДД составили на мужчину административный протокол по статье "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии". Автомобиль арестован и помещен на специализированную стоянку.