В Тульской области зафиксировали снижение рождаемости

Статистика

В Тульской области зафиксирован низкий коэффициент рождаемости. Он равен 7,3. Такие данные приводит Росстат. Коэффициент рассчитывался на 1 тысячу человек населения.

Также в группе регионов с наименьшими значениями Владимирская, Ленинградская, Смоленская области и республика Мордовия.

Вместе с тем Тульская область вошла в число субъектов РФ с одними из самых высоких показателей смертности. Коэффициент на 1 тысячу человек населения равен 17,5. Также в этой группе Псковская, Тверская, Новгородская и Владимирская области.