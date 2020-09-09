16 сентября Пролетарский округ Тулы вновь останется без воды

16 сентября с 08.00 жители Пролетарского округа Тулы останутся без воды. Это связано с врезкой вновь проложенного участка водовода Ø900 на Медвенско – Осетровском водозаборе.

В зону отключения также попадут Венев монастырь, д. Анишино ул. Новая, с. Богоявленка. В с-зе Новомедвенский, мкр-не Водный, Комарки, Фитогенетика, ЖК Молодёжный, СНТ Водник, п. Молодежный ожидается пониженное давление холодного водоснабжения.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.