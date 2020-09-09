В Тульской области подхватили ОРВИ более трех тысяч человек

В Тульской области на начало сентября зарегистрировано 3 048 случаев ОРВИ. Показатель ниже эпидпорога на 34%. Однако за неделю число выявленных случаев выросло на 6,9 %.

В регионе уже началась прививочная кампания против гриппа. Жители могут получить прививку в медучреждениях региона вакцинами «Совигрипп» и «Флю-М».

Клиническое течение гриппа часто характеризуется молниеносным развитием осложнений. Наибольшему риску подвергаются пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями (астмой, сахарным диабетом, сердечной и легочной патологией), беременные женщины, дети.