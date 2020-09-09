В Тульской области около 28 тысяч жителей получили прививку от гриппа

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области с начала сентября около 28 тысяч жителей получили прививку от гриппа. Медики используют вакцины «Совигрипп» и «Флю-М». Ими же прививали туляков в предыдущие годы. Среди привитых не было зарегистрировано тяжелых и летальных случаев.

Порядка 40% от общего объема вакцин уже поступило в медицинские учреждения. Они содержат актуальные штаммы гриппа, рекомендованные ВОЗ на предстоящий эпидсезон.

Всего в этом году планируется привить порядка 60% жителей Тульской области.