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В Тульской области один предприниматель использовал землю не по назначению

Суд обязал владельца земли устранить нарушения
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Прокуратура Киреевского района провела проверку соблюдения требований действующего законодательства ООО «Спартак», осуществляющем хозяйственную деятельность по адресу: Киреевский район, автодорога Москва-Дон, 225 км. Проверка была организована после обращения одного из жителей.

Установлено, что организация использует свой земельный участок не по назначению. Земля относится к категории сельскохозяйственного назначения, а используется как для объектов капитального строительства (кафе, стоянки и др.).А это нарушает, в свою очередь, требования Земельного кодекса РФ.

Чтобы все нарушения были устранены, прокуратура направила в суд иск с требованием обязать собственника использовать земельный участок в соответствии целевым назначением. Суд рассмотрел дело и удовлетворил выдвинутые требования.

Криминал