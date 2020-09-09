В Тульской области один предприниматель использовал землю не по назначению

Прокуратура Киреевского района провела проверку соблюдения требований действующего законодательства ООО «Спартак», осуществляющем хозяйственную деятельность по адресу: Киреевский район, автодорога Москва-Дон, 225 км. Проверка была организована после обращения одного из жителей.

Установлено, что организация использует свой земельный участок не по назначению. Земля относится к категории сельскохозяйственного назначения, а используется как для объектов капитального строительства (кафе, стоянки и др.).А это нарушает, в свою очередь, требования Земельного кодекса РФ.

Чтобы все нарушения были устранены, прокуратура направила в суд иск с требованием обязать собственника использовать земельный участок в соответствии целевым назначением. Суд рассмотрел дело и удовлетворил выдвинутые требования.