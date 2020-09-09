Житель Тульской области получит двойную сумму выплат от нечестного ритуальщика Фото: Алексей ФОКИН

Роспотребнадзор по Тульской области заступился за жителя региона, который пожаловался на ИП Яковлев А.С. Так, предпринимателя обвинили в неисполнении требований о расторжении договора на оказание ритуальных услуг. А точнее, мужчина не вернул деньги своему заказчику.

После обращения пострадавшего потребителя сотрудники Роспотребнадзора подали судебный иск о расторжении договора, взыскании с предпринимателя суммы, уплаченной в качестве предоплаты, неустойки за просрочку исполнения требований потребителя, штрафа, а также компенсации морального ущерба.

Суд удовлетворил все требования. Теперь нечестный предприниматель выплатит бывшему клиенту сумму, вдвое превышающую стоимость первоначальной оплаты.