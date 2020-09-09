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Житель Тульской области получит двойную сумму выплат от нечестного ритуальщика

Предприниматель отказался отдавать сумму после расторжения договора
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Житель Тульской области получит двойную сумму выплат от нечестного ритуальщика

Житель Тульской области получит двойную сумму выплат от нечестного ритуальщика

Фото: Алексей ФОКИН

Роспотребнадзор по Тульской области заступился за жителя региона, который пожаловался на ИП Яковлев А.С. Так, предпринимателя обвинили в неисполнении требований о расторжении договора на оказание ритуальных услуг. А точнее, мужчина не вернул деньги своему заказчику.

После обращения пострадавшего потребителя сотрудники Роспотребнадзора подали судебный иск о расторжении договора, взыскании с предпринимателя суммы, уплаченной в качестве предоплаты, неустойки за просрочку исполнения требований потребителя, штрафа, а также компенсации морального ущерба.

Суд удовлетворил все требования. Теперь нечестный предприниматель выплатит бывшему клиенту сумму, вдвое превышающую стоимость первоначальной оплаты.

Криминал