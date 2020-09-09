Почти 500 тысяч рублей потеряли туляки из-за мобильных мошенников Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области продолжают орудовать мобильные и интернет мошенники. Так, за прошедшие сутки, четыре жителя региона попались на удочку этим мошенникам. В общей сумме, жертвы потеряли более 470 000 рублей со своих банковских карт.

Мошенники действуют по старой, но проверенной ими схеме. Они звонят своим жертвам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо оплатить товары или услуги.

Сейчас полицейские ведут поиски злоумышленников. А также, сотрудники полиции просят туляков проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными по телефону и не сообщать незнакомцам данные своих банковских карт и счетов.