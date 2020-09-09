В Тульской области водитель "ВАЗа" сбил встречного велосипедиста Фото: материалы пресс-служб

Во вторник вечером, 8 сентября, на 10-ом километре автодороги «Донской – Богородицк», Тульской области произошло ДТП, участниками которого стали водитель отечественного авто и велосипедист.

Так, по данным ГАИ, в 20:50 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21120», по предварительной информации, сбил выехавшего со встречки велосипедиста - мужчиной 46 лет.

В результате ДТП велосипедист получил различные травмы и был доставлен в медучреждение.