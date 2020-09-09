В Туле на пересечении Степанова и Замочной серьезно столкнулись два автомобиля

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

Сегодня утром, 9 сентября, в Пролетарском районе Тулы произошло серьёзное ДТП. Так, на пересечении улиц Степанова и Замочная столкнулись два автомобиля. О происшествии рассказали очевидцы в соцсетях.

Так, аварию застали около 7:15 часов утра. На перекрёстке столкнулись «ВАЗ 2115» и второй неустановленный по марке автомобиль. Есть предположения, что было лобовое столкновение по касательной с последующим въездом в забор. У «пятнадцатой» вырвано переднее колесо со стороны водителя.

О пострадавших ничего неизвестно. Все детали ДТП устанавливаются.