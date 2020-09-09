В Туле на пересечении ул.Циолковского и Н.Руднева собрался трамвайный паровозик Фото: соцсети

Сегодня, 9 сентября, в Туле замерла одна из дорог. А точнее замерло трамвайное движение.

Туляки поделились в соцсетях, что на пересечении улиц Циолковского и Н.Руднева на трамвайных путях встали трамваи. Сейчас в попутном движении собрался паровозик из четырёх трамваем. Туляки предположили, что причиной может быть поломка одного из транспортных средств, что и создало такую трамвайную пробку.

Советуем тулякам искать пути объезда. Движение может быть затруднено.