Туляк украл из машины магнитолу, строительный иснтрумент и автокресла и попал на скамью подсудимых

Туляк украл из машины магнитолу, строительный инструмент и автокресла и попал на скамью подсудимых Фото: Алексей ФОКИН

37-летний житель Ленинского района Тулы обвиняется в краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину. На туляка заведено уголовное дело, а обвинение поддержала прокуратура.

Установлено, что в мае месяце ранее судимый злоумышленник в одну из ночей разбил окно чужого автомобиля, припаркованного во дворе многоквартирного жилого дома. Из автомобиля мужчина похитил магнитолу, строительный инструмент, автомобильные кресла. Тем самым злоумышленник нанёс владельцу автомобиля материальный вред в размере более 32 тыс. рублей.

Суд признал грабителя виновным и приговорил его к 1 году 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.