В Туле продавец-кассир сетевого супермаркета неоднократно подавал несовершеннолетнему алкоголь Фото: Алексей ФОКИН

В Туле Пролетарский районный суд вынес приговор продавцу-кассиру одного сетевого супермаркета, который обвинялся в продаже алкоголя несовершеннолетним, при этом такая «запрещенка» пробивалась детям неоднократно.

Судом установлено, что продавец-кассир магазина «Дикси», будучи привлеченным к административной ответственности за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, находясь на рабочем месте, вновь продал несовершеннолетнему алкоголь.

Суд признал подсудимого виновным и назначил в качестве наказания лишение свободы на шесть месяцев, отбывая его на исправительных работах с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор суда в законную силу не вступил.