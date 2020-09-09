В Туле официально установили границы нового объекта культурного наследия

В Туле официально установили еще один объект культурного наследия, который относится к археологическому разряду. Так, еще в конце августа Инспекцией Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия были установлены границы этого объекта.

Приказом была оформлена территория селища XII-XIV веков, которое обнаружили по адресу город Тула, улица Школьная, дом 2. Согласно документу, границы объекта археологического наследия были определены, основываясь на археологические полевые работы.

Отметим, что объекты археологического наследия — это частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах. К ним относятся городища, курганы, древние погребения, селища, стоянки, остатки древних укреплений и другие объекты, а также и культурные слои.