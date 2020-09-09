В Туле после коронавируса снова заработал инфекционный корпус детской областной больницы Фото: материалы пресс-служб

Палатно-боксированный корпус Тульской детской областной клинической больницы на протяжении 5 месяцев действовал в качестве коронавирусного стационара. Однако, в сентябре в здании прошла дезинфекция и санитарная обработка и корпус снова начал принимать на лечение детей с инфекционными заболеваниями.

На данный момент в корпусе проходят лечение 19 детей в возрасте от 10 месяцев до 17 лет. Юные пациенты находятся в боксированных палатах, где они могут пребывать совместно с родителями. На 4 этажах корпуса снова заработали диагностическая лаборатория, физиокабинет, кабинет функциональной диагностики и УЗИ, рентген-кабинет.

Отметим, что сам корпус появился в Туле еще в 2019 году. Он рассчитан на 90 пациентов, которым нужно вылечить от кори, краснухи, ветрянки.