9 сентября часть Тулы снова окажется без света Фото: Алексей ФОКИН

В среду, 9 сентября, в Туле снова состоится массовое отключение электроэнергии. Это будет связано с проведением плановых работ на объектах электроснабжения.

В связи с этим 9 сентября с 9:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам:

Админ. Зд-ие Яснополянского Лестничаства; Стройка Яснополянского Лесничества; На территории лагеря, 2-а дома

ул. Октябрьская, 56-68 (чётн.), 58-а, 64-а, 64-б

ул. Ложевая, 126

ул. Курковая, 30-70 (чётн.); ул. М. Горького, 210; ул. Арсенальная, 185-193 (нечётн.), 114-136 (чётн.); ул. Дульная, 31-в, 29

ул. Немцова, 5-б; ул. Кирова, 184-а, 184-б

п. Октябрьский, 176, 176-а, 178, 178-а, 179-а; п. Старо-Овсянниково, 2-а, 2-53 (чётн.), 3-б, 3-7 (нечётн.)

С 9:00 до 16:00 без света окажутся:

ул. Рязанская, 3ул. 2-я Волоховская, 1-20; 2-й Волоховский пр-зд, 1-20; 3-й Волоховский пр-зд, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.); 4-й Волоховский пр-зд, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 1-а; ул. Овражная, 2-12 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 6-а, 8-а, 12-а; пер. 4-й Волоховский; ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.), 20; 1-й Волоховский пр-зд, 1-19 (нечётн.), 3-а, 2, 4

С 9:00 до 12:00 обесточат следующие дома:

Мясново: ул. Чмутова, 20-54 (чётн.), 5, 3, 3-а, 1, 1-а, 1-в; ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4; 2-й Клинской пр-зд, 2, 3, 4; ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26; ул. Н. Студёнка, 3-23 (нечётн.), 15-а, 2-8 (чётн.), 8-а, 2-а, 2-б, 9-а, 4-а, 8-а, 2-в; ул. Ликбеза, 3, 9, 11, 12, 14, 14-а, 15, 16, 17, 19, 27, 31; ул. Б. Кулига, 4, 39; ул. Клинская, 85-а, 85-б, 85-в, 85-г