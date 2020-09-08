В Тульской области в жутком ДТП скончался водитель "Форда"

фото: ЧП Тула Фото: соцсети

Сегодня днем, 8 сентября, на 145-м километре трассы М-2 "Крым" произошло серьезное ДТП. На дороге столкнулись автомобили «Форд» и «Ниссан». Один из водителей скончался на месте происшествия.

Происшествие произошло около 11:40 по мск. По предварительной информации, на дороге по направлению в Орёл передвигался 24-летний мужчина на иномарке "Форд". В какой-то момент он выехал на встречку, где и столкнулся с "Ниссан", которым управлял находился 55-летний мужчина.

В результате ДТП водитель первой иномарки от полученных травм скончался.