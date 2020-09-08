В Туле определили три лучших учреждения культуры и искусства

В Туле на территории нового творческого пространства "Девятка" прошло областное совещание руководителей образовательных учреждений культуры и искусства региона. В ходе мероприятия были определены три лучших учреждения культуры и искусства.

Победители в данной категории определялись за период 2019/20 года. Так три победных места заняли:

Зареченская детская школа искусств (1 место).

Детская школа искусств имени Галынина, Детская школа искусств №1 (2 место).

Детская школа искусств №6 и Ленинская детская школа искусств (3 место).