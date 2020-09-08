В Тульской области заблокировали доступ к сайту о продаже краснокнижных животных

Суд удовлетворил требования прокуратуры Дубенского района о признании информации на сайте запрещенной к распространению на территории страны.

На интернет-ресурсе размещалась информация о продаже животных, занесенных в Красную книгу РФ. Нарушения выявили в ходе мониторинга сети.

По закону распространение сведений, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность, запрещено. За незаконные приобретение или продажу особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России грозит уголовная ответственность.