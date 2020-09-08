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В Тульской области сельхозпредприятие задолжало работникам 3,6 млн рублей

Без денег остались 81 человек
Мария ВЛАСОВАМария ВЛАСОВА
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Сельскохозяйственное предприятие «Заря» задолжало работникам по заработной плате 3,6 млн рублей. Без денег остались 81 человек.

Руководителю предприятия было внесено представление. В суд направлено 67 заявлений о выдаче судебного приказа по взысканию начисленной, но не выплаченной заработной платы.

На контроле прокуратуры района находилась работа судебных приставов по обращению взыскания на имущество должника. Также была активизирована работа предприятия по взысканию дебиторской задолженности.

После этого задолженность по зарплате была полностью погашена.

ЧП