В День города тулякам раздадут 500 кремлевских роз

Фото: Алексей ФОКИН

26 сентября Тула отпразднует День города. В его рамках пройдет фестиваль «Театральный дворик».

С учетом санитарных требований он состоится в несколько измененном формате: театральных площадок, рассчитанных на большое число зрителей, не будет.

По обе стороны проспекта Ленина от улицы Советской до улицы Каминского будут работать актеры-ходулисты, «живые скульптуры», велосипедисты-художники, которые раздадут 500 кремлевских роз.

С 18:00 до 22:00 фестиваль переместится на Казанскую набережную. Длительность представлений: 15-20 минут.