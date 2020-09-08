В Тульской области двое мужчин перевозили в машине почти восемь кг конопли

В Куркинском районе двое мужчин собирали коноплю для использования в качестве наркотического средства. Их задержали с запрещенным грузом сотрудники полиции. В присутствии понятых, в машине, на которой ехали мужчины, нашли растительную массу зелёного цвета. Исследование подтвердило, что они перевозили каннабис массой 7 кг 700 г.

42-летний безработный местный житель и его 38-летний подельник доставлены в отдел для разбирательства. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, сообщили в УМВД России по Тульской области.