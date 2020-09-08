В Тульской области кимовский детский сад попал под суд за отсутствующий медицинский кабинет
Фото: Алексей ФОКИН
В Тульской области в городе Кимовск состоялось судебное заседание по иску в отношении местного детского сада и администрации города.
Как оказалось, что в дошкольном учреждении отсутствовал определённый набор медоборудования для оказания помощи детям. Так, в медицинском кабинете детского сада не было обнаружено:
- Оториноскопа с набором воронок.
- Комплекта воздуховодов для искусственного дыхания.
- Аппарата ИВЛ (мешком Амбу).
- Травматологической укладки с шинами для взрослых и детей.
- Носилок.
- Вакуумного матраца.
- Воротника Шанца.
- Медицинской ширмы.
- Сейфа для хранения лекарств.
- Принтера и компьютера.
- Коврика.
- Косынки с фиксатором ключицы.
- Желудочного зонда.
- Термоконтейнеров для перевозки иммунобиологических препаратов.
Так, по решению суда все исковые требования были удовлетворены. В дальнейшем администрация Кимовского района и МКДОУ оборудует в детском саду медицинскую комнату со всем необходимым оборудованием.