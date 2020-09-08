В Тульской области кимовский детский сад попал под суд за отсутствующий медицинский кабинет Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области в городе Кимовск состоялось судебное заседание по иску в отношении местного детского сада и администрации города.

Как оказалось, что в дошкольном учреждении отсутствовал определённый набор медоборудования для оказания помощи детям. Так, в медицинском кабинете детского сада не было обнаружено:

- Оториноскопа с набором воронок.

- Комплекта воздуховодов для искусственного дыхания.

- Аппарата ИВЛ (мешком Амбу).

- Травматологической укладки с шинами для взрослых и детей.

- Носилок.

- Вакуумного матраца.

- Воротника Шанца.

- Медицинской ширмы.

- Сейфа для хранения лекарств.

- Принтера и компьютера.

- Коврика.

- Косынки с фиксатором ключицы.

- Желудочного зонда.

- Термоконтейнеров для перевозки иммунобиологических препаратов.

Так, по решению суда все исковые требования были удовлетворены. В дальнейшем администрация Кимовского района и МКДОУ оборудует в детском саду медицинскую комнату со всем необходимым оборудованием.