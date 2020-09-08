Туляки могут привиться от гриппа в передвижном комплексе у ТЦ до 11 октября

Фото: Алексей ФОКИН

Туляки могут получить прививку от гриппа в передвижном медицинском комплексе каждые выходные до 11 октября. Комплекс работает около ТРЦ на ул. Пролетарской, 2.

5 и 6 сентября в нем сделали прививки 417 человек. Для сравнения осенью прошлого года за все время работы медкомплекса прививки получили более 600 человек.

Передвижной прививочный кабинет работал с 10:00 до 15:00. Перед прививкой каждого пациента осматривал врач, уточнял самочувствие и измерял температуру. В комплексе регулярно проводилась дезинфекция, врачи и посетители находились в масках.

Прививку от гриппа можно получить не только в передвижном медицинском комплексе, но и в любой поликлинике региона, обратившись к участковому терапевту.