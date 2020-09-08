Жители Ясногорска просидели более 46 часов без воды: прокуратура возбудила дела

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В августе жители Ясногорска просидели вместо разрешенных 8 более 46 часов без воды. Причиной отключения стали плановые и аварийные работы. Тогда без воды остались жители 1 220 жилых домов.

Прокурор района внес главе администрации Ясногорского района и директору МУП «Ясногорский водоканал» представления.

Также возбудил в отношении директора предприятия и юридического лица дела об административных правонарушениях по статье "нарушения нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами". Они направлены для рассмотрения в ГЖИ Тульской области.