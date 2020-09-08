В День города Тулы на площади Ленина выступят Денис Майданов и Юлиана Караулова

Фото: Алексей ФОКИН

День города туляки отметят 26 сентября. Программу мероприятий сделали насыщенной. Ожидаются фестивали, ярмарки, командные игры, интерактивные и спортивные площадки.

Вечером с праздником горожан поздравят Денис Майданов и Юлиана Караулова. Звезды российской эстрады выступят на площади Ленина. Начало программы в 19:00.

Для удобства зрителей помимо светодиодного экрана на сцене установят еще 2 экрана на удалении по обеим ее сторонам. Так туляки смогут смотреть концерты с разных точек.