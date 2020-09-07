В Тульской области задержали угонщика автомобилей

Полицейские задержали 20-летнего безработного ранее судимого жителя Алексина. Его подозревают в разбое. Еще ранее он угнал другой автомобиль в Алексине.

Молодой человек подошёл ранним утром к одному из водителей, остановившемуся на дороге около Тулы. Он рассказал, что у него сломалась машина, и попросил довезти до места назначения. При этом находившийся за рулём «Хендая» мужчина ехал в Тулу, а просившему было необходимо в Алексин.

Получив отказ, злоумышленник вытащил нож и, угрожая им, потребовал изменить маршрут. Автомобилист дал отпор нападавшему и успел выйти из салона, вытащив ключи из замка зажигания. После этого обратился в полицию, а злоумышленник скрылся.

Полицейские обнаружили угонщика. Выяснилось, что в направлении Тулы мужчина ехал на угнанном в Алексине «Опеле», который сломался по пути. В связи с этим молодой человек решил завладеть другим автомобилем.

В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям 162 УК РФ и 166 УК РФ, сообщили в УМВД России по Тульской области.