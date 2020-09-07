В Туле осудили жителя столичного региона за убийство своей сожительницы Фото: Алексей ФОКИН

В Привокзальном районном суде в Туле вынесли вынесли приговор 33-летнему жителю Москвы, который признан виновным в совершении убийства.

Установлено, что в апреле этого года ранее судимый мужчина находился в доме потерпевшей в Привокзальном районе Тулы. Так, во время конфликта ней он ударил женщину ножом в грудную клетку. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему в наказание 9 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.