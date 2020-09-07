Карта распространения коронавируса в Тульской области на 7 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса в Тульской области
7 сентября стало известно о 27 новых случаях заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:
Тула - 3 979
Донской - 240
Алексинский район - 487
Арсеньевский район - 18
Белевский район - 79
Богородицкий район - 340
Веневский район - 216
Воловский район - 108
Дубенский район - 29
Ефремовский район - 622
Заокский район - 155
Каменский район - 50
Кимовский район - 231
Киреевский район - 599
Куркинский район - 52
р.п. Новогуровский - 25
Новомосковский район - 722
Одоевский район - 38
Плавский район - 120
Суворовский район - 53
Тепло-Огаревский район - 112
Узловский район - 411
Чернский район - 78
Щекинский район - 533
Ясногорский район - 157