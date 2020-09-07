Карта распространения коронавируса в Тульской области на 7 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса в Тульской области

7 сентября стало известно о 27 новых случаях заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:

Тула - 3 979

Донской - 240

Алексинский район - 487

Арсеньевский район - 18

Белевский район - 79

Богородицкий район - 340

Веневский район - 216

Воловский район - 108

Дубенский район - 29

Ефремовский район - 622

Заокский район - 155

Каменский район - 50

Кимовский район - 231

Киреевский район - 599

Куркинский район - 52

р.п. Новогуровский - 25

Новомосковский район - 722

Одоевский район - 38

Плавский район - 120

Суворовский район - 53

Тепло-Огаревский район - 112

Узловский район - 411

Чернский район - 78

Щекинский район - 533

Ясногорский район - 157