В массовом ДТП на трассе в Тульской области пострадали трое

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

6 сентября в 23.25 на 172 км дороги М-2 «Крым» произошло ДТП. В попутном направлении столкнулись «Hino 471430» под управлением 44-летнего мужчины, «Great Wall Hover H3» под управлением 39-летнего мужчины, «Man 1932 A13», за рулем которого находился 63-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали трое. Это водитель «Great Wall Hover H3» и его пассажиры – 11-летний мальчик и 82-летняя женщина.

Ребенок в момент аварии находился в автомобиле без детского удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности.

Пострадавшие получили различные травмы. Им была оказана медицинская помощь на месте. После этого их отпустили.