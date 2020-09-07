В Тульской области неуступчивый «Chery А21» устроил ДТП с "ВАЗом" Фото: материалы пресс-служб

В минувшую пятницу, 4 сентября, в Ефремове произошло вечернее ДТП из-за неуступчивости одного из участников аварии. Так, на дороге столкнулись «Chery А21» и “ВАЗ 21120”.

По данным ГАИ, в 20:00 на неравнозначном перекрестке улицы Тургенева и улицы Горького в Ефремове 35-летний водитель «Chery А21», по предварительной информации, не уступил дорогу имеющему преимущество автомобилю “ВАЗ 21120”, за рулем которого сидел 46-летний мужчина. При этом, для водителя иномарки действовал установленный знак “Уступи дорогу”.

В результате ДТП пострадали 3 пассажира отечественного авто.