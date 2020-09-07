В Туле в ДТП на улице Оборонная пострадала трехлетняя девочка Фото: материалы пресс-служб

В субботу, 5 сентября, в Туле на улице Оборонной произошло ДТП, участниками которого стали «Kia Rio» и “ВАЗ 21150”.

Так в 22:00 33-летний водитель иномарки, по предварительной информации, не убедился в безопасности маневра на перекрестке и столкнулся с двигающимся по главной дороге «ВАЗ 21150». За рулем отечественного авто находился 32-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Kia»:30-летняя женщина и 3-летняя девочка. Женщина получила медпомощь и была отпущена, а юная пассажирка не получила серьезных травм, так как находилась в детском удерживающем устройстве и была пристегнута ремнем безопасности.