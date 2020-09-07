Туляков предупредили об онлайн и мобильных мошенниках

Туляков предупредели об онлайн и мобильных мошенниках Фото: Алексей ФОКИН

Тульские полицейские напоминают жителям региона о случаях мошенничества с банковскими картами. Так, злоумышленников можно повстречать на сервисах бесплатный объявлений, электронной почте, сайтах-двойниках, в социальных сетях, а также через телефонный разговор.

В связи с этим стражи порядка разработали несколько простых рекомендаций, чтобы избежать потери собственных денег и уберечь себя от современных махинаций:

- Проверяйте отзывы на сайтах объявлений, не сообщайте реквизиты карты покупателям, не отправляйте предоплату за товар.

- Проверяйте просьбы своих знакомых о «займе денег в долг», а также настороженно относиться к сообщениям в сети о хорошей работе с высоким заработком.

- На электронной почте желательно не переходить по ссылкам в письмах с обещанием подарков, информацией о розыгрышах. С осторожностью отнеситесь к сообщениям оформить кредит.

- Не заказывайте товары на сомнительных сайтах, а знакомые сайты всегда необходимо держать в закладках, чтобы не нарваться на «сайт-двойник».

- Приложения на телефон необходимо скачивать только в официальных магазинах.