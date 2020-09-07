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7 сентября в двух районах Тульской области ожидается четвертая степень пожароопасности. Речь о Плавском и Узловском районах. Такие данные приводит ГУ МЧС России по Тульской области со ссылкой на данные тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Туляков призывают быть осторожными и внимательными в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения ЧС и происшествий нужно сообщать в ЕДС по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".