7 сентября некоторые туляки будут обесточены Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 7 сентября, часть Тулы будет обесточена. Отключения электроэнергии связано с проведением плановых профилактических работ.

В связи с этим с 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:

ул. Фрунзе, 27, 21, 23; ул. С. Перовской, 39, 34, 32, 26; ул. Л. Толстого, 115, 117

ул. Демидовская, 56 к. 1, 56 к. 2, 56 к. 3, 54, 54/1

ул. Комарова, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Вильямса, 1-29-а (нечётн.); ул. М. Расковой, 8, 8-а; ул. Белинского, 2-32 (чётн.), 1-39 (нечётн.); ул. Карпинского, 1-41; ул. Панфиловцев, 1-23 (нечётн.), 6-28 (чётн.); ул. Кутузова, 57, 59; ул. Осипенко, 17-24

А с 9:00 до 16:00 будут обесточены адреса:

ул. Дрейера, 14; ул. Луначарского, 44