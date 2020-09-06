Губернатор Тульской области поздравил жителей региона с Днем работников нефтяной и газовой промышленности

6 сентября жители Тульской области отмечают День работников нефтяной и газовой промышленности. Работников данной отрасли с их профессиональным праздником поздравил глава региона Алексей Дюмин.

-Уважаемые работники и ветераны нефтегазового комплекса Тульской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Нефтегазовая отрасль является фундаментом благосостояния нашей страны, основой успешного развития Тульской области.

Ресурсы, которые добываются тружениками отрасли, – это тепло и свет в домах, топливо для транспорта, сырье для промышленности. Своим каждодневным трудом вы вносите большой вклад в работу нефтеперерабатывающих предприятий региона, газификацию наших населенных пунктов, повышение качества жизни на тульской земле.

Спасибо вам за самоотдачу, преданность профессии и ответственный подход к своему делу.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!, - говорится в официальном поздравлении.