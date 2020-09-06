Из горящего дома на проспекте Ленина в Туле спасли 15 человек

В субботу, 5 сентября, в дневное время в МЧС поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме на проспекте Ленина в Туле. О происшествии сообщили в 14:19 по мск, на место происшествия тут же выдвинулись несколько пожарных расчетов.

Через 9 минут пожарные прибыли к дому №131 по проспекту Ленина. Через 5 минут пожар был ликвидирован. Из дома было выведено и спасено 15 человек. Причиной возгорания стал электросчетчик на лестничной клетке второго этажа.

На данный момент причина пожара устанавливается.