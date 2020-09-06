6 сентября в Туле разогреет до +24 градусов Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 6 сентября, в Туле будет облачная с прояснениями погода. Днём температура воздуха поднимется до +24…+26 градусов, а вечером столбик термометра обещает быть в пределах +19…+23 градусов.

Ветер будет дуть умеренный юго-восточный со скоростью 3,6 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 746мм.рт.ст.

Завтра же, 7 сентября, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, а столбик термометра днём поднимется до отметки +26 градусов.