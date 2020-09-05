Тульские росгвардецы вернулись из командировки с Северо-Кавказского региона Фото: материалы пресс-служб

В региональном Управлении Росгвардии произошло радостное событие. На родину после служебной командировки вернулись сотрудники спецподразделений. Военные выполняли свой служебный долг на территории Северо-Кавказского региона.

Заместитель начальника территориального Управления полковник Олег Медоев выразил общую благодарность личному составу за добросовестное выполнение поставленных задач.

После реабилитации вернувшиеся в родные края сотрудники Росгвардии снова приступят к работе уже на территории Тульской области.