В тульском Заречье дорогу не поделили "Форд" и "Мазда"

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

Утро 5 сентября в тульском Заречье началось не совсем с веселых событий. Около 8 часов на перекрестке улиц Октябрьская и Арсенальная произошло ДТП. О происшествии в соцсетях рассказали очевидцы.

Так, тульскую дорогу не смогли поделить две иномарки - “Форд” и “Мазда”. Как утверждают очевидцы, водитель “Форда” пытался проехать на красный свет светофора, что и стало причиной аварии со вторым автомобилем. При этом, как утверждает участница ДТП в комментариях под постом об аварии, что водитель “ФОрда” не признает своей вины.

По предварительным данным, пострадавших в аварии нет. Причины и детали ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.