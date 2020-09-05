В Тульской области женщину принудительно отправили лечиться в туберкулезный диспансер Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области Узловской районный суд рассмотрел прокурорский иск, требующий отправить местную жительницу на принудительное лечение в противотуберкулезный диспансер. Как было установлено, у женщины был поставлен диагноз активной формы туберкулеза. Однако, заболевшая всяческу уклонялась от госпитализации.

С целью защитить окружающих людей от заражения туберкулезом, межрайонная прокурора направил в суд иск о принудительной госпитализации женщины в противотуберкулезный диспансер для дальнейшего обследования и стационарного лечения.

По решению суда требования прокурора были удовлетворены. Сейчас заболевшая проходит лечение и обследование в противотуберкулезном диспансере.