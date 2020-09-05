Тульским полицейским самолично сдался цыганский мошенник

Полицейские из “Ленинского” отдела задержали интернет-мошенника, который несколько раз обманул людей, пытаясь продать им товары через интернет. Злоумышленником оказался 32-летний ранее судимый представитель цыганского этноса. Как установили сотрудники полиции, мужчина обманывал людей через продажу товаров по интернету.

Мошенник действовал по следующей схеме: он просил потенциальных покупателей перевести ему задаток, однако после получения желаемого, мужчина больше не выходил на связь. Злоумышленник продолжительное время скрывался от правосудия, вследствие чего был объявлен в федеральный розыск.

Чтобы установить местонахождение преступника, сотрудники полиции проводили проверки в местах компактного проживания цыганского этноса, постоянно осуществляли рейды на территории возможного появления разыскиваемого.А в итоге получилось так, что мошенник сам пришёл в органы внутренних дел, признавшись в содеянном. Мужчина обосновал свой добровольный приход тем, что рано или поздно его всё равно бы обнаружили.

На данный момент злоумышленник задержан, на него завели и расследуют уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 159.2 УК РФ.