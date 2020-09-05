В Тульской области полиция и кинологи ищут пропавшего 15-летнего подростка

Сегодня, 5 сентября, в Щекинском районе идут поиски пропавшего 15-летнего подростка. Об этом сообщает ряд местных СМИ.

Как сообщает “Центр 71”, на данный момент пол и время исчезновения ребенка неизвестны, эти данные не оглашают. Однако, есть информация, что поиски несовершеннолетнего идут недалеко от населенного пункта Житово.

Также сообщается, что на участке 215-й км автодороги М-2 «Крым» работают не менее 5 патрулей. В поиске задействованы сотрудники кинологической службы и МЧС России по Тульской области.