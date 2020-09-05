5 сентября в Туле назначен дежурный сотрудник администрации

По сложившейся традиции и закону, в эти выходные, 5 и 6 сентября, в Туле будет организовано дежурство сотрудников администрации города.

Сегодня, 5 сентября, за порядком в городе следит заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Ярцев Дмитрий Олегович.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).