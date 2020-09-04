В Туле отремонтировали асфальт сразу по трем улицам Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 4 сентября, на ул. Мартеновской, Доватора и Коминтерна от ремонтировали асфальт. Отметим, что с 28 августа по сегодняшний день в Туле асфальт успели «подлатать» на 26 участках улично-дорожной сети .

Дефекты дорожного покрытия выявляются в результате объезда улиц сотрудниками администрации, по предписаниям ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «Тула – без ям!», а также по личным обращениям граждан.

Оставить заявку на аварийно-восстановительный ремонт туляки могут несколькими способами:

1. Отправить обращение через сервис «Тула – без ям!» - соответствующий баннер размещён на официальном сайте администрации города Тулы.

2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону: 30-47-81.