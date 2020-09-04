В Тульской области проверку Роспотребнадзора не прошли два магазина и трое точек общепита

С 31 августа по 4 сентября региональный Роспотребнадзор проверил 13 точек общепита и 25 торговых объектов. Проверка была на соблюдение коронавирусных правил.

Так, по результатам проверки в 10 разных торговых точках были выявлены нарушения установленных санитарных правил, а в отношении юридических и должностных лиц организаций было возбуждено 8 дел об административных правонарушениях. В суд же пошли два дела о временном закрытии ИП Егян М.В. в городе Донской и ИП Березявка О.Н. в городе Алексин.

В сфере общепита сотрудникам Роспотребнадзора попались 3 точки, в отношении должностных лиц и граждан составили протоколы. Также, Роспотребнадзор подал иск о временном запрете деятельности в отношении тульского ООО «Карри».

Все материалы дел об обнаруженных правонарушениях уже направлены в районные суды для дальнейшего разбирательства.